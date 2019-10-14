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Akhisar’da ilk kez açık havada Muaythai gösterisi yapıldı

İHA

Akhisar’da ilk kez açık havada Muaythai gösterisi yapıldı

Akhisar Belediyesinin destekleri ile Akhisar’da ilk kez açık havada kurulan ringde Muaythai etkinliği düzenlendi.
Amatör Spor Haftası dolayısıyla, Akhisar Belediyesinin destekleriyle Akhisar Arena Spor Kulübünün girişimleriyle hayata geçen Akhisar Muaythai Şampiyonası, Manisa ve ilçelerinden spor kulüplerinin katılımıyla hayata geçti. Belediye yanındaki otopark alanına kurulan ringde gerçekleşen müsabakalar, Akhisarlılar tarafından büyük ilgi gördü. Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlar, Akhisar Belediyesi hizmet binası yanındaki otopark üzerinde kurulan ringe çıkan sporculara müsabaka boyunca tezahüratlarda bulunup destek verdi.
Uzakdoğu dövüş sporu olarak bilinen Muaythai programına Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, günün anısına Muaythai sporuna ve Türk sporuna vermiş olduğu desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya plaket takdim ederek teşekkür etti. Bayramoğlu, seneye yapılacak Muaythai Türkiye Şampiyonasının Akhisar’da yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Akhisar’ı tüm Türkiye’ye tanıtmak için her alanda çalışma yaptıklarına değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Amatör Spor Haftası dolayısıyla, Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ve spor kulüplerimizin katılımı ile Akhisar Muaythai Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Akhisar'ımızı spor, tarım, sanayi ve turizm açısından marka bir şehir yapmak, tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz de bunlardan birisiydi. Seneye yapılması planlanan Türkiye Muaythai Şampiyonası'nı da şehrimizde yapılması için talepte bulunduk. Bu sayede Türkiye'nin her şehrinden insanlar müsabakaları izlemek için şehrimize gelecek. Etkinliğimizi izlemeye gelen halkımız başta olmak üzere, antrenörler, hakemler ve sporculara emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim”

MANİSA

14 Ekim 2019 Pazartesi

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