Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor

- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Fethiyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, kaçan galibiyete ve liderliğe yanıyor. Rakibi karşısında çok sayıda gollük pozisyonu değerlendiremeyince deplasmanda 2 puan bırakan kırmızı-siyahlılar, liderlik koltuğunu da 1 puan farkla Esenler Erokspor'a devredip ikinci sıraya geriledi. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Fethiyespor karşısında çok iyi mücadele etmelerine rağmen galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Son 9 gün içinde üçüncü maça çıktıklarını hatırlatan Biçer, "Kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Fethiyespor grubun iyi takımlarından biri. Maça da çok iyi başladık. Özellikle ikinci yarı oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Son vuruşlara kadar her şeyi fevkalade yaptık. Baskılı oynadık. Çok sayıda pozisyonu gole çeviremedik" dedi.



MANİSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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