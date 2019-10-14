İşlettiği kahve önünde intihar etti

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana geldi. 2 çocuk babası Murat G., bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleli tarafından işletttiği kahvenin sundurmasına asılı halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Eşinden 3 yıl önce boşandığı ve bir süredir psikoljik sorunları bulunduğu öğrenilen Murat G.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonunda otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
MANİSA
14 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:50
- GÜNEŞ 07:11
- ÖĞLE 13:01
- İKİNDİ 16:10
- AKŞAM 18:42
- YATSI 19:58