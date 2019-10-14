İşlettiği kahve önünde intihar etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Murat G. (48), işlettiği kahvenin sundurmasına bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, kırsal Zeytinliova Mahallesi'ndeki kahvehane önünde meydana geldi. 2 çocuk babası Murat G., bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleli tarafından işletttiği kahvenin sundurmasına asılı halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Eşinden 3 yıl önce boşandığı ve bir süredir psikoljik sorunları bulunduğu öğrenilen Murat G.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonunda otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.



MANİSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:42

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.