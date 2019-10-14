Jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, alıcı gibi davranan jandarma ekibine uyuşturucu hap satmaya çalışan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendirerek harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın (31), üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap satmaya kalkıştığını belirledi. Bunun üzerine S.A. ile telefonda irtibata geçen jandarma ekibi, üniversite öğrencisi gibi davranarak, şüpheliyle buluşmak için sözleşti. Dün saat 19.00 sıralarında, Horozköy Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda S.A. ile buluşan alıcı görünümündeki jandarmalar, önceden seri numarası alınmış 170 lira karşılığında uyuşturucu hapları aldı. Bu sırada durumu fark eden S.A., kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü S.A.'yı 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Muradiye Mahallesi'ndeki bir tarlada yakaladı.

Öte yandan, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile bölgede yapılan aramada, 67 ecstasy uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 380 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



MANİSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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