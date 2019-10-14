Kursu bitirip, iş sahibi oldular

Manisa’da işsiz kalan gazeteciler için Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, İşKur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla açılan bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursuna katılan 12 gazeteciye sertifikaları verildi. Mezun olan 4 kursiyer, çeşitli kurumlarda şimdiden çalışma imkanı elde etti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğiyle bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açıldı. Yaşanan ekonomik krizin ardından işsiz kalan gazetecilere destek olmak amacıyla açılan kursa 12 kişi katıldı. 185 saatlik kursa katılanlara günlük cep harçlığı da verilirken, kursiyerler yeni bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Kursu bitirenler için Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İşKur Müdürü Eşref Arslan, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Yurt, Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı ve Kurs Eğitmeni Turgay Duyar ve kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, kursun çok faydalı olduğunu belirterek, “Çalışan Gazeteciler Derneği, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklığı ile bir güzellik oluşmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kursu bitiren kursiyerlerimiz yeni bir meslek edinmiş” diye konuştu.



Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Turgay Duyar da amaçlarının toplumu bilgilendiren gazetecilik mesleğine değer katmak olduğunu ifade etti. Çeşitli sebeplerden son dönemde kentte çok sayıda gazetecinin işsiz kaldığını dile getiren Duyar, bu soruna çözüm oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Kursa katılanların hem sosyalleştiğini hem de yeni bir meslek sahibi olduğunu kaydeden Turgay Duyar, “Kursa katılan 3 gazeteci kadın arkadaşımız Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde belediyenin hanım lokallerinde kadınlara yönelik fotoğraf ve grafik tasarım kursu verecek. Bir kişi de Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde fotoğraf ve grafik tasarım öğretmeni olarak çalışacak. Amacımız meslektaşlarımıza faydalı olabilmektir” dedi.

Konuşmaların ardından kursa katılıp başarı ile bitiren 12 kişiye sertifikaları verildi.

MANİSA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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