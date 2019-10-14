Kursu bitirip, iş sahibi oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kursu bitirip, iş sahibi oldular

İHA

Kursu bitirip, iş sahibi oldular

Manisa’da işsiz kalan gazeteciler için Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, İşKur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla açılan bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursuna katılan 12 gazeteciye sertifikaları verildi. Mezun olan 4 kursiyer, çeşitli kurumlarda şimdiden çalışma imkanı elde etti.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğiyle bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açıldı. Yaşanan ekonomik krizin ardından işsiz kalan gazetecilere destek olmak amacıyla açılan kursa 12 kişi katıldı. 185 saatlik kursa katılanlara günlük cep harçlığı da verilirken, kursiyerler yeni bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Kursu bitirenler için Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İşKur Müdürü Eşref Arslan, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Yurt, Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı ve Kurs Eğitmeni Turgay Duyar ve kursiyerler katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, kursun çok faydalı olduğunu belirterek, “Çalışan Gazeteciler Derneği, İşkur ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklığı ile bir güzellik oluşmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kursu bitiren kursiyerlerimiz yeni bir meslek edinmiş” diye konuştu.

Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Turgay Duyar da amaçlarının toplumu bilgilendiren gazetecilik mesleğine değer katmak olduğunu ifade etti. Çeşitli sebeplerden son dönemde kentte çok sayıda gazetecinin işsiz kaldığını dile getiren Duyar, bu soruna çözüm oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Kursa katılanların hem sosyalleştiğini hem de yeni bir meslek sahibi olduğunu kaydeden Turgay Duyar, “Kursa katılan 3 gazeteci kadın arkadaşımız Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde belediyenin hanım lokallerinde kadınlara yönelik fotoğraf ve grafik tasarım kursu verecek. Bir kişi de Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde fotoğraf ve grafik tasarım öğretmeni olarak çalışacak. Amacımız meslektaşlarımıza faydalı olabilmektir” dedi.
Konuşmaların ardından kursa katılıp başarı ile bitiren 12 kişiye sertifikaları verildi.

MANİSA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı
Başkan Dutlulu, çiftçilerle birlikte zeytin topladı
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, çiftçilerle birlikte zeytin topladı
İki hafta maça çıkmadı, ligden düştü Salihli Kocaçeşmespor’dan erken veda
YEREL HABERLER İki hafta maça çıkmadı, ligden düştü Salihli ...
İşlettiği kahve önünde intihar etti
YEREL HABERLER İşlettiği kahve önünde intihar etti
Şehzadeler Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi
YEREL HABERLER Şehzadeler Atalık Tohum Takas Şenliği düzenledi
Alaşehir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alaşehir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor kaçan galibiyete yanıyor
Manisa'nın zirve keyfi
YEREL HABERLER Manisa'nın zirve keyfi
'Çırpınırdı Karadeniz'in şairi Ahmed Cevad Turgutlu’da anıldı
YEREL HABERLER 'Çırpınırdı Karadeniz'in şairi Ahmed Cevad ...
Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği eğitimi
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği ...
Camide ölü bulundu
YEREL HABERLER Camide ölü bulundu
Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den Soma'ya bölgesel ısıtma müjdesi
Trapçılar 'Salihli Güz Kupası’nda yarıştı
YEREL HABERLER Trapçılar 'Salihli Güz Kupası’nda yarıştı
Camide ölü bulundu
YEREL HABERLER Camide ölü bulundu
Akhisar’da ilk kez açık havada Muaythai gösterisi yapıldı
YEREL HABERLER Akhisar’da ilk kez açık havada Muaythai gösterisi ...
Salihli filede İnegöl’e set vermedi: 3-0
YEREL HABERLER Salihli filede İnegöl’e set vermedi: 3-0
Manisaspor - Erzinspor: 1-4
YEREL HABERLER Manisaspor - Erzinspor: 1-4
‘Gördesli Makbule’ Akhisar’da sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Gördesli Makbule’ Akhisar’da sahnelendi
Somaspor - Altındağ Belediyespor: 2-1
YEREL HABERLER Somaspor - Altındağ Belediyespor: 2-1
Büyükşehir itfaiyesinden hastane tatbikatına destek
YEREL HABERLER Büyükşehir itfaiyesinden hastane tatbikatına destek
Hafif ticari aracın motoruna giren kediyi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın motoruna giren kediyi, itfaiye ...
Akhisarspor'a Dutlulu morali
YEREL HABERLER Akhisarspor'a Dutlulu morali
Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X