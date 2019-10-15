Alaşehir'den Mehmetçik için kuru üzüm kampanyası

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- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek amacıyla üzüm toplama kampanyası başlatıldı.

Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı'nca başlatılan kampanyada toplanan kuru üzümler, harekatta görev yapan Mehmetçiğe gönderilecek. Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanı Uğur Güzel, "Harekata sonsuz destek veriyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Amacımız askerlerimize hem manevi destek hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız da üzüm hoşafıyla beslenerek, enerjilerini üzümden almışlar. Bizler Alaşehir olarak, dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzle askerlerimize enerji desteği sağlamak istiyoruz" dedi.

MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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