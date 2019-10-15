Marketten kaçak ve sahte alkol çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis tarafından baskın yapılan markette, kaçak ve sahte içkiler ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Market sahibi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda, alkollü içecek satışı yapan markete dün baskın düzenledi. Markette 1 kilo 30 gram esrar ile bir kısmı kaçak bir kısmı da sahte olan 14 adet votka, 9 adet viski ve 17 adet votka ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, market sahibi F.E. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren F.E.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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