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Bu kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak

DHA

- MANİSA'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray müzesini andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan (61), işlettiği kıraathanede sarı-kırmızılıları eleştirmenin yasak olduğunu belirtti.

- MANİSA'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray müzesini andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan (61), işlettiği kıraathanede sarı-kırmızılıları eleştirmenin yasak olduğunu belirtti.
Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan ve bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın işlettiği kıraathanenin her yerine sarı-kırmızı renkler hakim. Evli, 3 çocuk babası Sadrettin Turan, 30 yıl önce açtığı kıraathanenin her bir köşesini sarı-kırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı. Birçok Galatasaray aksesuarının da bulunduğu kıraathanede bardaklardan çay kaşıklarına kadar da her şey sarıkırmızı. 6 yıl önce 'Galatasaray Müze' ismi verilen kıraathanede sarı-kırmızılı kulübü eleştirmek yasak. 400 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlarının yüzde 98'inin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sadrettin Turan, 'Galatasaray Müzesi' adını verdiği kıraathane için 30 yıl boyunca alınan poster, bardak, çakmak ve boncuk işlemeli ürün gibi çeşitli objelere yaklaşık 100 bin lira harcadığını belirtti.
Kıraathaneyi 1990 yılında açtığını belirten Sadrettin Turan, şunları söyledi:
"Böyle bir hevesim  önceden beri vardı. Daha sonra çarşıya, pazara gittiğimizde birçok ürün aldık. Birçok yere istediğim şeyleri sorup, bulup, satın alıyorum. Burada yaklaşık bin poster vardır. Ayrıca objeler var. Buraya yaklaşık 100 bin lira harcadım. Buradaki sarı-kırmızı renkli objeleri ve malzemeleri bulmak ciddi mesele. Çoğunu İzmir'e gittiğimde alıyorum. İstanbul'da da genelde istediğim ürünleri bulabiliyorum. Bu benim çocukluğumdan geliyor. Hepimiz ailece Galatasaraylıyız. Çocukluğumda çıkan spor dergilerine bakıp fotoğraflarını saklıyordum. Oradan gelen bir heves bu. Mahallemizin yüzde 98'i Galatasaray taraftarı. Buraya nadiren de olsa gelen başka takım taraftarları oluyor. Onlar Galatasaray'ı eleştirebiliyor. Bunu önlemek için 'Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır' yazısını kahvehanenin camına astık. Biz bu kadar emek verdik, Galatasaray'ı eleştirirsek ayıp olur. Buraya her takımı tutan arkadaş gelebilir ama Galatasaray'ı eleştirmemeleri şartıyla."
Turan, kıraathanesine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ve yine yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile eski ve yeni Galatasaraylı futbolcuların gelmesini istediğini belirterek, "Buradaki tarihi arşivi görmelerini isterim. Çünkü, büyük emek verdik" diye konuştu.
"BU KAHVEHANE SAYESİNDE MAHALLEMİZİN ADI DUYULDU"
Mahallede yaşayan 62 yaşındaki Necmettin Yalçınkaya, "Benim 5 çocuğum var ve hepsi Galatasaraylı. Torunlarım da aynı şekilde. Takımımızı çok seviyoruz. Bu kahve sayesinde de mahallemizin adı duyuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımlar burada izlenmez. Fenerbahçe yenildiyse açarız televizyonu. Fenerbahçe galip olursa kapatırız. Galatasaray'ı burada eleştirmek kesinlikle yasak" dedi. 65 yaşındaki bir diğer mahalle sakini Nurettin Doğan da, "Arkadaşımızın vermiş olduğu emek için gurur duyuyoruz. Benim de 5 çocuğum var, hepsi Galatasaraylı. Torunlarım da Galatasaraylı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kıraathanedeki sarı-kırmızı objelerden görüntü
Kıraathaneden görüntü
Müşterilerden görüntü
Duvarlara asılı posterlerden görüntü
Kıraathane sahibi Sadrettin Turan ile röortaj
Müşteriler Necmettin Yalçınkaya ve Nurettin Doğan ile röportaj
Genel ve detay görüntüler

MANİSA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:41
  • YATSI 19:57
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