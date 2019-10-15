Manisa FK'da Serdar patladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek, en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde, golcü Serdar Deliktaş patlama yaptı.

Geride kalan 8 haftada 9 kez ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, gol krallığında zirveye çıktı. Attığı 27 golle profesyonel liglerin en skorer takımı olan Manisa FK'da büyük bir çıkış yakalayan Serdar, geçen sezon Altınordu'da ise sezonu sadece 6 golle tamamlamıştı. Serdar, Altınordu'da kaydettiği 6 golün 2'sini penaltıdan atmıştı. Deneyimli oyuncu Manisa FK'da ise hiç penaltı atmadan 9 gole ulaşmasını bildi.



MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:41

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.