Demirci'de korsan servislere geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla Demirci’de işçi servisi ve okul araçlarını denetledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta ekipleri, Demirci’de servis araçları üzerinde J plaka denetimi gerçekleştirildi. Korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla il genelinde kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de trafik polislerinin de katılımıyla servis taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Şehir içinde ve dışarıdan gelerek izinsiz taşımacılık yapanlara önlem almak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilçede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte servis araçları denetimi yapıldı. Servis araçları ile ilgili sabah akşam denetim yapan trafik zabıta ekipleri mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden araçlara cezai işlem uyguladı. İl genelinde korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin il genelinde devam edeceğini, önceliklerinin servis araçlarında yolculuk yapan öğrenci ve işçilerin can güvenliği olduğunu söyledi. Üstün, il genelinde korsan taşımacılığa kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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