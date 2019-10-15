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Zeytinde rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Salihli ...

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde zeytin hasadı başladı. İlçenin büyük bir bölümünde üreticiler, tarım işçileriyle birlikte zeytinleri toplayıp tüccarlarla buluştururken, bu yıl düşük rekolte olmasına rağmen fiyatların üreticileri memnun ettiği belirtildi.

Zeytinde rekolte üzdü, fiyatlar sevindirdi Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Salihli ovasının zeytini genel olarak 6,5 TL ile 7,75 TL civarında. Zeytinde fiyat olarak memnunuz"

Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin hasadı başladı. İlçenin büyük bir bölümünde üreticiler, tarım işçileriyle birlikte zeytinleri toplayıp tüccarlarla buluştururken, bu yıl düşük rekolte olmasına rağmen fiyatların üreticileri memnun ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 civarında rekolte düşüşü yaşanan zeytinde hasat günleri başladı. Manisa’nın Salihli ilçesinde de üreticiler ve tarım işçileri, olgunlaşan zeytinleri toplamaya ve tüccarlara ulaştırmaya başladı. Salihli’de 58 bin 903 dekara sofralık, 31 bin 529 dekara ise yağlık zeytin ekildi. İlçedeki 50’ye yakın mahallede zeytin mesaisi devam ediyor. Zeytin hasadına ilişkin Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, açıklama yaptı.
Hasadın 40 gün daha süreceğini ifade eden Yalvaç, “İlçemizde zeytin hasadı başladı. Salihli’nin hemen hemen 77 tane mahallesi var. 50’ye yakın mahallemizde zeytincilik yapılıyor. Hem yağlık, hem de sofralık zeytin üretiyoruz. Zeytinlerimizin büyük bir kısmı trilye cinsi, ancak tekir ve domat denen türler de 4 yıldan beri ekilmeye başladı. Genelde hasat Ekim ayının ilk haftası başlar, dekarın büyüklüğüne göre 35 ila 40 gün sürer. Bizde kuyulama sistemi yok. İlçemizde Bursa Gemlik ve Akhisar’dan alıcılar gelir, köy tabiriyle kantara girer ve kaç kilo ya da kaç ton geliyorsa ona göre üreticiler paralarını alırlar. Zeytincilerimizin bir kısmı da malını kuyuculara Ağustos sonu Eylül başında götürür, yani toplaması ve işçisi alıcıya ait olarak anlaşırlar ve belirli bir kapora alırlar, geri kalan kısmını da zeytinin tarlaya gireceği gün alırlar. Burada daha çok zeytinleri eleklerden geçirirler. Günde 3 ila 4 ton zeytin toplayan bir üreticimiz akşamüstüne doğru bulunduğu mahalledeki tüccara ürününü getirir, eleklere sunarlar. Eleklerde numaralarına göre ayrılırlar. Salihli’de daha çok 2 ile 4 numara arasında zeytin vardır. 5 ile 6 numara zeytin daha çok yağlık olur” dedi.

"Geçen yıla göre rekoltede yüzde 40 düşüş yaşandı"
Türkiye genelinde zeytin rekoltesinde yüzde 30 ila 40 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Başkan Yalvaç, “Zeytinde bu sene rekolte, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40’a yakın düştü. Sadece Salihli ovasında değil, tüm Türkiye’de zeytin rekoltesi geçen yıla göre ciddi düşüş gösterdi. Fiyatlar 6 ila 9 TL civarında geziyor. Salihli ovasının zeytini genel olarak 6,5 TL ile 7,75 TL civarında. Zeytinde fiyat olarak memnunuz. Rekolte az olduğu için zeytin kendini ancak kurtarıyor. Örneğin, geçen yıl 50 ton ürün elde edilip 4 ila 5 TL arasında tüccara veriliyordu, bu sene 3035 ton ürüne 6,5 ila 7 TL arasında fiyat veriliyor. Fiyat biraz daha iyi olduğu için üreticiyi kurtarıyor. Salihli’de büyüklerimizden kalan yerlerimize hep buğday ekiliyordu. Artık 10 yıldan beri damla sulama sisteminin gelişmesi, hem de çiftçinin tahılda istediği parayı alamaması, hem de zeytinin geleceğini iyi gördüğümüz için çoğumuz boş yerlerimizi zeytine çevirdik. Dağlık ve yüksek alanda önceden hiç kullanmadığımız yerler artık zeytine döndü” diye konuştu.
Hasatta çalışan işçilerle ilgili de açıklamalar yapan Yalvaç, “Zeytindeki tarım işçileri, üzümdeki gibi değil. Üzümde birçok bölgeden işçi gelir ancak zeytinde genel olarak uzun yıllar çalışılan tarım işçileri tercih edilir. Zeytinde çok işçi sıkıntısı yaşamıyoruz. İşçiler üzümü bitirmiş oluyor, başka gidecekleri yer de olmuyor. Bu yüzden işçi bulma anlamında sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

MANİSA

15 Ekim 2019 Salı

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