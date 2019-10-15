Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Dinler (34) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi 7 Eylül Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kasksız sürücü Mehmet Ali Dinler yönetimindeki 45 ZB 9338 plakalı motosiklete kavşakta Bülent Erol'un (53) kullandığı 45 ABN 206 plakalı minibüs çarptı. Motosikletinden savrularak yere düşen Dinler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Dinler, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dinler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:41

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.