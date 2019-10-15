Salihlili Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Güç (87) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli’ye bağlı Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube üyesi Kore Gazisi Hasan Güç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası gazi için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Güç’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.

Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Müftü Adem Karakelebek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Güç, gözyaşları arasında Yeşilyurt Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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