Durdurulan minibüsten 24 göçmen çıktı Manisa’da 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 43 ABB 579 plakalı minibüsü Ankaraİzmir E96 karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu. Araçta yapılan incelemede, 11’i çocuk olmak üzere toplam 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.Y. ve şüpheli R.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afganistan uyruklu S.S., R.A., N.A., N.A., Y.A., E.R., D.N., E.N., N.N., E.N., İ.N., A.N., B.N., R.N., A.A., Ü.A. ,F.Z., H.Ş.A., N.A., H.A., G.A., B.S., B.S. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Manisa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:41

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.