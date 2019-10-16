ŞEGEM Kurs ağını genişletti

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi (ŞEGEM) yetişkinlere yönelik düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekledi. Düzenlenen Kur'anı Kerim’i Anlama ve Konuşma Arapçası Kursu 30 kursiyerle başladı.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nin (ŞEGEM) Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yetişkinlere yönelik düzenlediği kurslara, Kur'anı Kerim’i Anlama ve Konuşma Arapçası Kursu da eklendi. Üç ay boyunca sürecek kurs 30 kursiyer ile başladı. Kursiyerler alanında uzman eğitmenler eşliğinde kursun ilk dersini önceki gün ŞEGEM’de almaya başladı. Kursiyerler için iki sınıf oluşturulurken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin eğitimi son derece önemsediğini hatırlatarak şunları söyledi: “Hemşehrilerimizin gerek kişisel eğitimlerine katkı sunacak gerekse de mesleki eğitimlerine yardımcı olacak kurslarımızı açıyor, açmaya da devam ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimizde eğitim çağındaki çocuklarımızın derslerine ve girecekleri sınavlara yardımcı olacak çeşitli kurslar düzenliyorduk. Şimdi de yetişkinlere yönelik Kur'anı Kerim’i Anlama ve Konuşma Arapçası Kursu düzenliyoruz. 30 kursiyerimiz ile kursumuz başladı. Hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Gelen talepleri dikkate alarak ileriki dönemlerde kursumuzun ikinci dönemini de başlatacağız.”

MANİSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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