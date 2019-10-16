Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yangın tatbikatı

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, yangın ve hastane tahliye planına yönelik tatbikat yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirdiği tatbikatla olası senaryoları canlandırdı. Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil ekipleriyle birlikte senaryo gereği, yangın ve hastane tahliyesi üzerine tatbikat yaptı. Senaryoya göre bir yandan yangına müdahale eden ekipler, diğer yandan hastanedeki hastaları tahliye etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın takip ettiği tatbikat, başarıyla gerçekleştirildi. Başkan İnal, tatbikatta her şeyin planlandığı gibi gittiğini belirterek, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyledi. Her türlü olaya karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden İnal, tatbikat ve eğitimlerle hazır halde beklediklerini söyledi.FOTOĞRAF



MANİSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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