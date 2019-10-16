MAGİAD, projelerini Başkan Çelik ile paylaştı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetimiyle birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, Manisa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Denek Başkanı Halil Ağırbaşlı, dernek faaliyetlerinden bahsederek, ekonomik ve sosyal alanda hazırladıkları projeleri Başkan Çelik'le paylaştı. Ayrıca ziyarette Manisa'ya yatırım yapması planlanan Volkswagen ile Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, Manisa Genç İş Adamları Derneği'ne her platformda desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

MANİSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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