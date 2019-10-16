Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

- MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.



MANİSA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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