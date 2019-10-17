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Başarılı öğretmen müdür oldu

İHA

Öğretmenliğe başladığı ilk günlerden beri öğrencilerine kitap okuma sevgisi aşılayan, üniversite sınavlarında başarılı olmaları için çabalayan, öğrencilerine hayalleri peşinde koşmaları için teşvik eden başarılı öğretmen Cüneyt Aybey, Milli Eğitim Bakanlığının EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme) sınavında Manisa'da en yüksek puanla atanan okul müdürü oldu.

Başarılı öğretmen müdür oldu

Öğretmenliğe başladığı ilk günlerden beri öğrencilerine kitap okuma sevgisi aşılayan, üniversite sınavlarında başarılı olmaları için çabalayan, öğrencilerine hayalleri peşinde koşmaları için teşvik eden başarılı öğretmen Cüneyt Aybey, Milli Eğitim Bakanlığının EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme) sınavında Manisa’da en yüksek puanla atanan okul müdürü oldu.
Görev yaptığı okullarda öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için derslerinde kitabın önemini anlatan ve okuma saatleri yapan, öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını temel hedeflerinden biri olarak gören Cüneyt Aybey, Milli Eğitim Bakanlığının EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme) sınavında Manisa’da en yüksek puanla atanan Okul müdürü oldu.
Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yaparken okuduğu bir romandan etkilenerek Çanakkale şehitlerine mektup yazma yarışması düzenleyen ve öğrencilerine vatan millet sevgisini kazandırmak için mektuplar yazdıran Cüneyt Aybey, Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yaptığı dönemde öğrencilerinin milli ve manevi duygularını geliştirmek için milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan bir tiyatro oyunu hazırlamış ve bu tiyatro çalışmasıyla da ödül kazanmıştı.
Turgutlu Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yaptığı dönemde ise Turgutlu Kaymakamlığı’nın ‘Turgutlu Okuyor’ projesinde genel koordinatör olarak görev alan Aybey, 18 bin 605 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtılmasına da vesile olmuştu.
Yüksek lisans yaptıktan sonra uzaktan eğitim yoluyla üniversitelerden “Öğrenci Koçluğu”, “Profesyonel Yaşam Koçluğu”, “Hızlı Okuma” ve de “Drama Eğitici Eğitimi” eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan Cüneyt Aybey Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Okul Müdürü olarak atanarak 1 Ekim 2019 tarihinde göreve başladı. Aybey'in müdür olarak atandığı okulda da önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.

MANİSA

17 Ekim 2019 Perşembe

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