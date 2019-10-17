Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere 3 ton kuru üzüm toplandı.

Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için kampanya başlattı. Üzüm üretiminde öne çıkan ilçede halk, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta süren kampanya kapsamında kentte 3 ton kuru üzüm toplandı. Toplanan üzümler, kentteki özel bir kuru üzüm işleme ve paketleme tesislerinde, 150'şer gramlık paketler haline getirildi. Ambalajlanan üzümler, kolilere doldurulup Suriye'deki askerlere ulaştırılması amacıyla, Urfa'daki askeri birliğe yollandı. Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Bizler Alaşehirli gençler olarak askerlerimize enerji gücü vermek, manevi destekte bulunmak için bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Paketlenen kuru üzümlerimizi, Mehmetçiğimize gönderdik" dedi.FOTOĞRAF



MANİSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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