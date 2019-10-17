Manisa FK öğrencilerle buluştu

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü'nde yönetici ve futbolcular, Gediz Ortaokulu ve TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kulüp CEO'su Levent Devrim, genel müdür Alparslan Kaya, halkla ilişkiler sorumlusu Zerrin Ağar ve futbolculardan Ömer Kahveci, Erhan Kara ve Çağrı Giritlioğlu'nun katıldığı etkinlik oldukça renkli geçti. Ziyaretlerde Levent Devrim, futbolcuların imzalarının yer aldığı çerçeveli formayı Gediz Ortaokulu Müdürü Evren Arslan ve TBMM 85'inci Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş'a hediye ederken, futbolcular da beden eğitimi derslerinde kullanılması için futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan seti her iki okulun öğrencilerine hediye etti. Okullardaki söyleşilerde futbolcular, öğrencilerin sorularını cevapladı.



MANİSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.