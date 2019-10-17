Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı başlangıç

Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 Basketbol Takımı, Muradiye Spor Salonu’nda karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Kulübü’nü 7749 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Manisa Şampiyonluğu için grup müsabakalarına farklı bir galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Manisa BBSK U14 Basketbol takımında hedef Manisa şampiyonluğu. Grupta, Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü, Gençlik ve Masterler Spor, İhsan Erturgut İ.Ö.O, Cesur Yıldızlar ve Ergü Spor ile mücadele verecek olan Manisa BBSK U14 Basketbol takımı ilk maçında karşılaştığı Basketmania Basketbol İhtisas Spor Kulübü karşısında salondan 7749 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Aldığı farklı galibiyet ve ortaya koyduğu performansla alkışlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 Basketbol Takımı, grup maçlarından lider olarak çıkıp önce çapraz eşleşme maçlarını, ardından çeyrek, yarı ve final maçlarını da kazanarak Manisa şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyor.

MANİSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:38

YATSI 19:54

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