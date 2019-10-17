Salihli’de kırsal turizm çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Salihli’de kırsal turizm çalışmaları

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen panelde, ülkede örneklerine son zamanlarda sıkça rastlanan kırsal turizm konusunda Salihli, Kula ve yakın çevresinde neler yapılabileceği konusunda Kırsal Turizm Derneği tarafından bilgilendirme yapıldı.

Salihli’de kırsal turizm çalışmaları

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen panelde, ülkede örneklerine son zamanlarda sıkça rastlanan kırsal turizm konusunda Salihli, Kula ve yakın çevresinde neler yapılabileceği konusunda Kırsal Turizm Derneği tarafından bilgilendirme yapıldı.
“Salihli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm” konulu panel, ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde konuşan Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, bu turizm türünün yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri anlattı. Kırsal turizmin, uygulandığı yerlerin kalkınması konusunda iyi bir model olduğunu vurgulayan Zurnacı, kalkınmanın ancak yerel halkın katılımıyla ve aşağıdan yukarıya bir modelle mümkün olabileceği belirtti.
Ege Üniversite Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal, kırsal turizm konusu üzerinde 30 yıldır araştırma yaptığını belirterek, bu modelin son yıllarda giderek yükselen bir değer haline geldiğini kaydetti. Tatillerini köylerde ve kırsalda geçirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına vurgu yapan Prof. Baykal, kırsal turizmde kadının başrolde olduğunu belirterek, “Yerel organizasyonlar, yayla şenlikleri, festivaller çok talep görüyor. Yörenin yemeklerini sunmak çok önemli. Bu alanda kadınlar hep ön planda. Onlara büyük görev düşüyor” dedi.

“Jeopark iyi bir model”
Salihli’de jeoturizmin geliştirilebilecek bir alan olduğunu belirten Prof. Baykal, “Kula ile birlikte oluşturulan KulaSalihli Jeopark’ı çok iyi bir model. Kalkınmada yakın köylerin veya ilçelerin ortak hareket etmesi başarılı sonuçlar verir. Bu modelleri Avrupa’da da görüyoruz” şeklinde konuştu.
Kula Belediyesi Proje Koordinatörü Sait Bozer de Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan KulaSalihli Jeoparkı’nın kuruluş öyküsünü anlattı. Projeye Salihli’nin bu yılın Ocak ayında dahil edildiğini belirten Bozer, “Kula ve Salihli’nin ortak hareket etmesinden başarılı sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Özellikle konaklama konusunda Salihli’den destek alacağız” dedi.
Kırsal kalkınmanın iyi bir model olduğunu belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise panel sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında, kırsal turizmi desteklediklerini ifade ederek, “Tarihi ve turistik güzelliklerimiz var. Ama bunları bir türlü ticarete entegre edemiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Panele Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli ve Kula Belediyeleri temsilcileri, turizm tesisi işletmecileri, mahalle muhtarları, Salihli Kadın Kooperatifi yetkilileri ile davetliler katıldı.

MANİSA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekti
YEREL HABERLER Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekti
'Değerli Zamanlar’ın öğretmenleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER 'Değerli Zamanlar’ın öğretmenleri ödüllendirildi
Bakan Gül: “Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor” Bakan Gül, Manisa’da adliye çalışanlarıyla öğle yemeği yedi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Adliye kapısından giren herkese size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız lazım”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Milletimiz adalete daha fazla güvenmek ...
Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açılıyor
YEREL HABERLER Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açılıyor
Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı başlangıç
YEREL HABERLER Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı ...
Manisa FK öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Manisa FK öğrencilerle buluştu
Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı
Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
YEREL HABERLER Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
Dört ülkeden EGEİD'e ziyaret
YEREL HABERLER Dört ülkeden EGEİD'e ziyaret
Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı
YEREL HABERLER Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' ...
Kula Leblebisi’ni dünyaya tanıtmak için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Kula Leblebisi’ni dünyaya tanıtmak için bir araya ...
Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek
YEREL HABERLER Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek
El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı Gazi Ferudun Taşdemir: "Görev verilmesi halinde seve seve, koşa koşa gideriz”
YEREL HABERLER El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı Gazi Ferudun ...
Başarılı öğretmen müdür oldu
YEREL HABERLER Başarılı öğretmen müdür oldu
Üniversiteden, MAGİAD’a destek sözü
YEREL HABERLER Üniversiteden, MAGİAD’a destek sözü
Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi Ülkü Ocakları öncülük etti 10 bin paket üzüm toplandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçiğe 150'şer gramlık 10 bin paket şifa kaynağı kuru üzüm gönderildi
YEREL HABERLER Sınır ötesindeki Mehmetçiğe kuru üzüm dopingi Ülkü ...
Kanser tedavisinde bitkisel şifa Kanser hastası 2 çocuk annesi Ayşe Acaroğlu: “İlaçlarım azaldı, şimdi koruma desteği alıyorum 3 ay sonra o da bitecek ve tamamen iyileşeceğim”
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde bitkisel şifa Kanser hastası 2 ...
Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı
YEREL HABERLER Cebinde taşıdığı bıçak bacağına saplandı
Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Hükümet konağında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hükümet konağında kalp krizi geçiren vatandaş ...
Kula’da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu Binaların otoparkları ve sokaklar göle döndü
YEREL HABERLER Kula’da aniden bastıran sağanak yağış sele neden ...
Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son yolculuklarına uğurlandı Acılı baba ayakta durmakta zorlandı Minik Elif Zümra Uysal'ın tabutuna örtülen küçük gelinlik acıyı ikiye katladı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı anne ve 8 aylık kızı son ...
Engelleri halk oyunları ile aşacaklar
YEREL HABERLER Engelleri halk oyunları ile aşacaklar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X