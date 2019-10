Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekti

Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekmek için spor yaptı. Laleli Yürüyüş Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, pembe balon uçurdu.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Laleli Yürüyüş Parkı'nda yapılan etkinlikte Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde spor kursuna katılan kursiyerler ile Manisalı kadınlar eğitmenleri eşliğinde spor yaptı. Etkinliğe, Manisa Valisi Ahmet Deniz’in eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın eşi Sıdıka Yıldırım, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz’ün eşi Özlem Katıöz, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Atman ve çok sayıda kadın katıldı. Pembe balon uçuran kadınlar, ‘Farkındayız, erken teşhis hayat kurtarır’ sloganıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik öncesi katılımcılara seslenen Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Ümit Atman, dünyada da kadınlarda görülen en sık kanser türünün meme kanseri olduğunu belirtirken, kanserin tedavisinin olduğunu hatırlattı. “Erken teşhis hayat kurtarır” diyen Dr. Ümit Atman konuşmasında, “Dünyada ve ülkemizde kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu oran her yıl değişmekle birlikte Türkiye’de son rakamlara baktığımızda bu oranın yüzde 33 olduğunu görüyoruz. Oldukça yüksek. Elbette kanserin tedavisi var. Ama erken teşhis burada hayati önem arz ediyor. Bu nedenle ‘Farkındayız, erken teşhis hayat kurtarır’ demek için buradayız. Meme kanseri özellikle hiç doğum yapmamış, bebek emzirmeyen, sigara tüketen kadınlarda daha fazla görülüyor. Belli bir yaş aralığından sonra görülme sıklığı da maalesef artıyor. Ama erken teşhiste tedavi yüzde 98 başarıyla sonuçlanıyor. Bu nedenle pembe kurdeleleri sadece sembol olarak takmıyoruz. 20 yaşından sonra her kadının düzenli olarak kendine meme muayenesi yapması gerekiyor. 40 yaşından sonra ise her yıl düzenli olarak muayene yaptırması, 2 yılda bir de mamografi çektirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aile Danışmanı Sema Yıldırım da, kadınlara pozitif yaşamın ipuçlarını verdi. Bir dönem kanser hastası bir kadına artıları danışmanlık yaptığını anlatan Yıldırım, stresin hayatımızda oluşturduğu sıkıntıları anlattı, pozitif düşünmenin hakkında bilgi verdi. Etkinlikte kadınlara meme kanserinin sembolü olan pembe kurdele ve elma dağıtıldı.

