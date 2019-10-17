Salihli’nin sultanları Manisa’da kaybetti

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Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi 2. Grupta genç oyuncularla mücadele eden Salihli Belediyespor, Manisa’da oynadığı 2. hafta maçında Ata Okul Spor’a 31 yenildi.

Sezona, İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübünü 30 yenerek galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında Manisa Ata Okul Spor ile karşılaştı. Manisa Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk iki setini 1925 ve 2527 kaybeden Salihli’nin Sultanları, 3. seti 2927 aldı. Son seti de 1625 kaybeden Yeşilbeyazlı ekip, maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çiftlikköy Belediyespor’u konuk edecek. Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00 da başlayacak.

MANİSA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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