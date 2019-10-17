Dağ bisikletçileri Yunusemre’de buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dağ bisikletçileri Yunusemre’de buluşuyor

İHA

Dağ bisikletçileri Yunusemre’de buluşuyor

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye bahçesinden başlayacak olan parkur, Uncubozköy Ormanlık Alanı’nda sona erecek.
Yunusemre Belediyesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği (MABİD), Dinamik Bisiklet, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) katkılarıyla Uluslararası Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu’nun ikincisi düzenlenecek. 20 Ekim 2019 Pazar günü belediye bahçesinden başlayacak olan parkur, Uncubozköy Ormanlık Alanı’nda sona erecek. Sadece lisanslı sporcuların katılacağı parkur için başvurular başladı. Ön başvurular http://etkinlik.yunusemre.bel.tr/ adresinden yapılırken; asıl kayıtlar 19 Ekim Cumartesi günü belediye bahçesinde olacak. 5 kategoride gerçekleştirilecek olan parkurda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Maraton hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen sporcuların, Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu facebook sayfasından bilgi edinebileceği açıklandı.

MANİSA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’nin sultanları Manisa’da kaybetti
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları Manisa’da kaybetti
Bakan Gül: "Manisa'da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Manisa'da yetişen şehzadeler buradan tüm ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kütahya’daki tatbikata katıldı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi Kütahya’daki tatbikata ...
Öner: “Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır”
YEREL HABERLER Öner: “Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır”
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oluyordu
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oluyordu
Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı
Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı ...
Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekti
YEREL HABERLER Manisalı kadınlar meme kanserine dikkat çekti
Salihli’de kırsal turizm çalışmaları
YEREL HABERLER Salihli’de kırsal turizm çalışmaları
'Değerli Zamanlar’ın öğretmenleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER 'Değerli Zamanlar’ın öğretmenleri ödüllendirildi
Bakan Gül: “Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor” Bakan Gül, Manisa’da adliye çalışanlarıyla öğle yemeği yedi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Adliye kapısından giren herkese size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız lazım”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Milletimiz adalete daha fazla güvenmek ...
Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açılıyor
YEREL HABERLER Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açılıyor
Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı başlangıç
YEREL HABERLER Manisa BBSK U-14 basketbol takımından farklı ...
Manisa FK öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Manisa FK öğrencilerle buluştu
Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı
Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
YEREL HABERLER Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
Dört ülkeden EGEİD'e ziyaret
YEREL HABERLER Dört ülkeden EGEİD'e ziyaret
Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçik’e duygulandıran destek
Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı
YEREL HABERLER Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' ...
Kula Leblebisi’ni dünyaya tanıtmak için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Kula Leblebisi’ni dünyaya tanıtmak için bir araya ...
Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek
YEREL HABERLER Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek
El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı Gazi Ferudun Taşdemir: "Görev verilmesi halinde seve seve, koşa koşa gideriz”
YEREL HABERLER El-Bab gazisinden 'Barış Pınarı' çağrısı Gazi Ferudun ...
Başarılı öğretmen müdür oldu
YEREL HABERLER Başarılı öğretmen müdür oldu
Üniversiteden, MAGİAD’a destek sözü
YEREL HABERLER Üniversiteden, MAGİAD’a destek sözü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X