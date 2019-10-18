Yaya geçidindeki anne kıza çarpan motosikletli kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına motosiklet çarptı. Kazada yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, motosikletli olay yerinden hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Merve A. (24) ile annesi Atman A. (52) Atatürk Bulvarı Ortapark köşesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedikleri sırada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri anne ve kızına çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

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