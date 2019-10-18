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Yunusemre Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

İHA

Yunusemre Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. İkinci birleşimde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı verdi.
Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Meclisi’nin ikinci birleşimi Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündemin karara bağlandığı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, tüm parti grupları Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediğini belirtti. Toplantıda ayrıca Yunusemre Belediyesi 2020 yılı Hazırlık Bütçesi ile 2020 2024 yılı stratejik planı hususundaki rapor, oy çokluğu ile kabul edildi. Yunusemre Belediye Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi. Ulaş ve Parti Grupları ayrıca Cumhuriyetin 96. Yıl dönümünü kutladı. Yunusemre Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Arif Alkan da, “AK Parti Grubu olarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev alan bütün askerlerimize güç kuvvet istiyoruz rabbimizden. Rabbim onların ayaklarına taş değdirmesin” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Barış Pınarı Harekatının vatanımıza, milletimize ve Suriye’ye barış getirmesini diliyoruz” derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Tufan Akan da, “Barış Pınarı Harekatı bizim de parti olarak sonuna kadar desteklediğimiz bir harekattır. Fırat’ın Doğusu zaten oldum olası problemli bir bölge. Parti Grubu olarak buraya girilmesi gerektiğini söylemiştik. Er ya da geç bu olacaktı ve oldu. Burada kudretli iktidarımızın, devletimizin ve devletimizi yöneten iktidarın gelen tehditlere karşı çok sağlam ve dik bir şekilde ayakta durması lazım” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Bülent Mersinli de “Bizler de parti grubu olarak Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Terör örgütleri inşallah bölgemizden def olup gider. Herkesin ortak dileği askerimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yunusemre Belediyesi Ekim ayı ikinci birleşiminde 2020 yılı Hazırlık Bütçesi İYİ Parti’nin ret, CHP’nin çekimser, AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla geçti. 2020 2024 yılı stratejik planı ise İYİ Parti ret, CHP çekimser, AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla geçti.

MANİSA

18 Ekim 2019 Cuma

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