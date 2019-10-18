Motosikletin çarptığı anne- kız yaralandı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarptığı Atman Aysel (52) ve kızı Merve Aysel (24) yaralandı. Annekız, hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Atman Aysel ve kızı Merve Aysel'e, plakasız motosiklet çarptı. Kazada annekız yaralanırken, motosikletli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, anne ile kızını ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Atman Aysel ve kızı Merve Aysel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



MANİSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

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