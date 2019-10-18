Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye’de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.

Pazar Camisi’nde kılınan Cuma namazı sonrası Alaşehir Muhtarlar Derneği, Suriye’de görev yapan Mehmetçik, şehit olan askerler ve gaziler için yaklaşık 2 bin kişilik pilav dağıtımı yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Vatanımız için sınırda görev yapan askerlerimize manevi destek amacıyla vatandaşlarımıza pilav ikram ettik. Askerlerimize dualar ettik. Amacımız görev yapan askerlerimize, şehit olan askerlerimize ve gazilerimize manevi destek vermek, Allah yardımcıları olsun" dedi.

Pilav hayrına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:37

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.