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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Eskişehirspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 2 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig 8. hafta açılış maçında Akhisarspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor’u 21 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
6. dakikada Muhammet’in ara pasında topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut Ebrar’ın müdahalesiyle kornere çıktı.
14. dakikada ceza sahasının dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milinkovic’in yerden sert şutunda kaleci Gökhan topu rahat kontrol etti.
24. dakikada Cikalleshi’nin sol kanatta son çizgiden ön direğe yaptığı sert ortada Burhan’ın şutu üstten auta gitti.
27. dakikada Defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan’ın şutunu Ebrar son anda kornere çeldi.
32. dakikada sağ kanattan Vrsajevic’in ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’den seken topu önünde bulan Erhan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 10
44. dakikada ceza sahası içi son çizgide topla buluşan Erhan, 18 yayı üzerindeki Muhammet’e pasını verdi. Muhammet’in şutu kaleci Ebrar’da kaldı.
45. dakikada Milinkovic’in pasında 18 yayı üzerinde topla buluşan Sekidika’nın sert şutunu Gökhan kornere çeldi.
45+2. dakikada Akhisarspor’un rakip sahada yaptığı baskı sonucu topu kazanan Vrsajevic pasında Cikalleshi’yi gördü. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin şutunu Ebrar kurtardı.
54. dakikada Sekidika’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu. 11
59. dakikada orta sahada topla buluşan Aykut, ceza sahası önündeki Cikalleshi’ye pasını vermek istedi. İki takımdan da kimse topa müdahale etmeyince kendi topuna hareketlenen Aykut ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 21
63. dakikada Sissoko’nun şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunu Gökhan son anda kornere çeldi.

Stat: Akhisar Belediye
Hakemler: Emre Malok xx, Deniz Turgut xx, Oğuz Kaan Çalışır xx
Akhisarspor: Gökhan xx, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Alperen xx, Kadir xx, Aykut xxx, Rotman xx, Burhan xx (Onur dk. 71 x), Muhammet xxx (Ali Kaan dk. 81 x), Erhan xxx, Cikalleshi xx (Hadzic dk. 87 ?)
Yedekler: Halil, Musa, Tolga, Uğur Arslan, Eray, Çekdar, Bertuğ
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Eskişehirspor: Ebrar xx, Hakan xx, Berkay x, Sezgin x, Cemali x (Bedirhan dk. 46 x), Issah xx, Furkan xx, Sekidika xxx, İbrahim xx (Mehmet Feyzi dk. 86 ?), Milinkovic xx, Emre x (Sissoko dk. 62 xx)
Yedekler: Ekrem, Mevlüt, Erdal, Alperen, Mehmet, Mete, Talha
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Erhan (dk. 32), Aykut (dk. 59) (Akhisarspor), Sekidika (dk. 54) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Muhammet (Akhisarspor), Milinkovic, Kaleci Antrenörü Hakan Olgun, Bedirhan (Eskişehirspor)

MANİSA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:53
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