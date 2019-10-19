Salihli Belediyespor lideri ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 5. haftasında grup lideri Bergama Belediyespor’u konuk edecek.

Ramiz Turan Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’da başlayacak olan maçta Ahmet Can, Batuhan Bulut ve Burak Bakırtaş hakem üçlüsü görev yapacak.Grup liderini konuk edeceklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, taraftar desteği ile geride kalan 4 haftada henüz mağlubiyetle tanışmayan ve kalesinde gol görmeyen Bergama Belediyespor’dan puan almak istediklerini belirtti.

Karşılaşma öncesi İzmir ekibi Bergama Belediyespor oynadığı 4 karşılaşma da 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 10 puanla lider duruda bulunurken, Manisa ekibi Salihli Belediyespor oynadığı 4 karşılaşma da 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 6.sırada yer alıyor.

BAL 8.Grupta 5.hafta programı şöyle: Bölmespor Ayvalıkgücü Belediyespor, Salihli Belediyespor Bergama Belediyespor, Sökespor Aliağa Futbol AŞ., Yunusemre Belediyespor Bolvadin Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor Bigadiç Belediyespor, Gönen Belediyespor Manisa Sanayispor, Sandıklıspor Aydın Yıldızspor

MANİSA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:54

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