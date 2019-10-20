Salihli filede, sarsıldı ama yıkılmadı: 3-2

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde Manisa'yı temsil eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı 3. hafta maçında Çiftlikköy Belediyespor’u 32 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli’nin Sultanları, İnegöl Voleybol Gençlik Spor Kulübünden sonra Çiftlikköy Belediyespor’u da yenerek evinde oynadığı maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Atatürk Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk setini konuk takım 2527 kazandı. Taraftarlarının desteğiyle 2. ve 3. seti 2624 ve 2516 alan Yeşilbeyazlılar, 21 öne geçti. Çiftlikköy Belediyespor, 4. seti 2125 alınca maçta durum eşitlendi 22. Maçı bırakmayan Salihli’nin Sultanları uzatma setini 1614 alarak salondan galibiyetle ayrıldı 32. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle grupta 5 puana yükselirken Çiftlikköy Belediyespor da 7 puana ulaştı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki haftayı Yeşil Bayramiç’in ligden çekilmesi nedeniyle maç oynamadan bay geçecek.

MANİSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:55

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