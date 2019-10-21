Özel öğrencilerin, özel asker sevgisi

Ara verilen Barış Pınarı Harekatına bir destek de Kula İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden geldi. İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden özel öğrencilerin asker sevgisi görülmeye değerdi.

İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, okul müdür yardımcısı Melek Caner Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Serdar Çulloğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hakan Esendemir, Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri Aycan Özkara ve Hatice Korkmaz gözetiminde Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Vatan ve bayrak sevgisiyle yaptıkları resimleri, asker olmak tutkusuyla süsleyen özel eğitim sınıfı öğrencilerinin ziyaret boyunca oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi. Özel eğitim sınıfı öğrencilerini kapıda karşılayan İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, özel çocuklara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak bir kez daha özel olduklarını hissettirdi. Jandarma personeli tüm samimiyeti ve sıcaklığıyla özel çocukların hoş vakit geçirmelerine ortam hazırladı. Kendi dünyalarında çok özel bir duruş sergileyen özel eğitim sınıfı öğrencileri ise gösterilen ilgi ve alaka sonrası çok mutlu oldu. Öğrenciler, sordukları her soruya verilen samimi cevaplar ve yapılan uygulamalar sonrası unutamayacakları çok özel anlar yaşadı.Özel çocuklar, "Dualarımız sizinle" diyerek Mehmetçiği temsilen İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personele ayrı ayrı şükranlarını sundu.

MANİSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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