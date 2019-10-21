Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Felçli çocuk inşaat demirleriyle hayata tutundu Babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk ...

İHA

Doğum sırasında geçirdiği beyin felci sonrası 12 yıldır yatağa mahkum bir hayat süren Afgan asıllı Mahsut Arap, hurdacılık yapan babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’ye yeni geldikleri için kimliklerinin çıkmadığını belirten aile, çocuklarının tedavisi için hayırseverlere ve devlet yetkililerine çağrıda bulundu.
Afganistanlı Golam Resul ve Salime Arap çiftinin 12 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mahsut Arap, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle beyin felci geçirdi. Ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve tedavisi için hastaneye götürülen Mahsut’a, kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan Serebral Palsi tanısı konuldu. Doğumundan itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Mahsut, ailesiyle birlikte 4 ay önce geldiği Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk adımını atmaya başladı. Lalapaşa Mahallesindeki tek göz odalı evde hurda toplayarak geçimini sağlayan ve maddi imkanı olmayan aile, inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle Mahsut’un 12 yıl sonra hayata tutunmasını sağladı. Aile, çocuklarının tedavisi için hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

"Destek bekliyoruz”
Türkçe bilmediği için bir başka Afganistanlı komşuları Muhammed Ahmadi aracılığıyla yardım çığlığını duyurmaya çalışan anne Salime Arap, “Mahsut Afganistan’da doğdu. Doğduğunda yaklaşık 2 saat boyunca hiç canlı değil gibiydi. Doktora gidince 15 gün boyunca kaldık. Doktorlar bir şey anlatmadı. Şu an da ne ayağında ne de ellerinde canlılık var. Ayakları üzerine basamadığı gibi ellerini de kullanamıyor. Manisa’ya geleli yaklaşık 4 ay oldu. Eşim böyle bir şey düşündü. Komşumuzun yardımıyla da bu arabayı yaptık. Bununla birlikte ayaklarını basmaya ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Yeni geldiğimiz için henüz daha kimliğimiz yok. Babası da oğlum gibi hasta. Onda da böbrek taşı var. Kimliklerimiz olmadığı için de hastaneye gidemiyoruz. Hurda toplayarak geçimimiz sağlıyoruz. Günde ortalama 20 ila 30 lira arası kazanıyoruz. Bu parayla ev kirası, su ve elektrik borçlarını anca karşılıyoruz. Oğluma medikal bir yürüteç lazım. Alacak durumumuz da yok. Bu konuda destek bekliyoruz” diye konuştu.
Sosyal medya sayfasından hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren Ünzile Özkan da aileye yardım eli uzattı. Ailenin elektrik ve su borçlarını ödeyerek, gıda yardımında bulunan Özkan, Mahsut'un yürüyebilmesi için gerekli olan medikal cihazın alınması noktasında hayırseverlere çağrıda bulundu. Özkan, "Aile hakkında komşuları tarafından bize ihbar geldi. O ihbarı değerlendirdik. Çocuğumuz babasının yaptığı yürüteçle yürümeye çalışıyor. Fakat biz ona medikalden yürüteç ayarladık. Sosyal medyamızda paylaştık. İnşallah hayırseverlerimizden parasını temin ederek, aileye teslim edeceğiz. Ailenin diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Hayırseverlerimizden sadece yürüteç desteği istiyoruz. Çocuğumuzun sağlık raporunu çıkaracağız. Evraklarını tamamlayarak oradan özel eğitim almasını sağlayacağız. Ayrıca fizik tedaviye göndermek için çalışmalar yapacağız. Bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

MANİSA

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var
YEREL HABERLER 450 maket motosikletten oluşan kolleksiyonu var
Özel öğrencilerin, özel asker sevgisi
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin, özel asker sevgisi
Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)
Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Salihli filede, sarsıldı ama yıkılmadı: 3-2
YEREL HABERLER Salihli filede, sarsıldı ama yıkılmadı: 3-2
Salihli Belediyespor sahasında lidere yenildi
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor sahasında lidere yenildi
Turgutluspor - Cizrespor: 4-2
YEREL HABERLER Turgutluspor - Cizrespor: 4-2
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Dağ bisikletçileri Yunusemre’de buluştu Manisa’da 5 ülkeden 100’ün üzerinde bisikletçi 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi
YEREL HABERLER Dağ bisikletçileri Yunusemre’de buluştu Manisa’da 5 ...
AK Parti’den coşkulu toplantı AK Parti'de kongre çalışmaları başladı
YEREL HABERLER AK Parti’den coşkulu toplantı AK Parti'de kongre ...
‘Evinin Sultanları’ ile ‘Sokaklar bizim’ projesi hayata geçti
YEREL HABERLER ‘Evinin Sultanları’ ile ‘Sokaklar bizim’ projesi ...
Manisa FK zirveye ambargo koydu
YEREL HABERLER Manisa FK zirveye ambargo koydu
Yeni baro binası tüm Manisa’ya hizmet verecek
YEREL HABERLER Yeni baro binası tüm Manisa’ya hizmet verecek
Geri dönüşüm malzemeleri doğal üretim alanı oldu Manisa’da bir vatandaş eski buzdolabı kasaları, araba tekerlekleri, çuvallar ve köpük kutuları saksıya dönüştürüp yetiştirdiği ürünlerden yüksek verim aldı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm malzemeleri doğal üretim alanı ...
Temiz bir geleceğe el uzattılar
YEREL HABERLER Temiz bir geleceğe el uzattılar
Kulaspor evinde kaybetti Kulaspor: 2 - Kırkağaç Acar İdman Yurdu: 3
YEREL HABERLER Kulaspor evinde kaybetti Kulaspor: 2 - Kırkağaç Acar ...
7 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli kaçtı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli kaçtı
Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 4-2
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Pendikspor: 4-2
TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK: 4 - Pendikspor: 2
Alaşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı
Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açıldı
YEREL HABERLER Salihli ikinci el eşya pazarı yeni yerinde açıldı
Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor
YEREL HABERLER Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya ...
Salihli Belediyesinden CHP'li Özel'e cevap Salihli Belediyesinden denetim raporu açıklaması
YEREL HABERLER Salihli Belediyesinden CHP'li Özel'e cevap Salihli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X