Karayağcı Barajının gövde dolgusu tamamlandı

2 bin dekar verimli araziyi modern sulama ile tanıştıracak olan Manisa’nın Gördes ilçesindeki Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. 2020’de bitirilmesi planlanan projenin bölge çiftçisine 2019 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2,65 milyon lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

2017 sonbaharında inşasına başlanan “Karayağcı Barajı ve Sulaması” inşaatında gövde dolgu tamamlandı. Yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan projenin 2020 yılında bitirilmesi ve bölge üreticisine her yıl ortalama 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor.



Gövde dolgusu bitirildi

İnşaatta sıyırma kazıları, batardo dolgu imalatları, cut off kazı çalışmalarının tamamlandığı açıklanırken, gövde dolgusu ise tamamen bitirildi. Kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj gövdesi için toplam 170 bin metreküplük gövde dolgu yapıldığı açıklandı. Gövdesinin temelden yüksekliği 32.3 metre olan Karayağcı Barajının 1 milyon metreküp su tutma kapasitesinde olduğu bildirildi.



2,65 milyon lira ek gelir sağlayacak

Barajda dolusavak imalatlarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2 bin dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Karayağcı Barajının bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirtti. Aydın, “Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracak. Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırması hedefleniyor.” dedi.

