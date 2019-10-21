Yunusemre’den bol gollü galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında kendi evinde karşılaştığı Bolvadin Belediyespor'u 50 mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.

Yunusemre Belediyespor, ligin 5. haftasında Bolvadin Belediyespor ile kendi evinde karşılaştı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanan maçta MaviBeyazlı takım, 28. dakikada Muhammed Kardaş, 41, 79 (P) ve 90. dakikada Sinan Yıldırım, 82. dakikada Harun Şanlı'nın attığı gollerle maçı 50 kazandı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Bolvadin Belediyespor 3 puanda kaldı. Yunusemre Belediyesporlu futbolcular, İstiklal Marşı okunurken asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına da destek verdi.



BAL 8. Grup’ta haftanın görünümü

Manisa’nın 3 takımının yer aldığı BAL 8. Grup’ta 5. Hafta müsabakalarında şu sonuçlar elde edildi:

BölmesporAyvalıkgücü Belediyespor: 14

Salihli BelediyesporBergama Belediyespor: 01

SökesporAliağa Futbol A.Ş.: 22

Yunusemre BelediyesporBolvadin Belediyespor: 50

Bornova YeşilovasporBigadiç Belediyespor: 31

Gönen BelediyesporManisa Sanayispor: 31

SandıklısporAydın Yıldızspor: 22.

Alınan sonuçların ardından Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor 10 puanla 5., Salihli Belediyespor 7 puanla 8., Manisa Sanayispor ise 1 puanla 13. Sırada yer aldı. Grupta Bergama Belediyespor 13 puan ve averajla ilk sırada yer alırken henüz puanla tanışamayan Bölmespor 14. ve son sırada yer aldı.

MANİSA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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