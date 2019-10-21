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Manisa'nın 9 aylık istihdam raporu masaya yatırıldı

İHA

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 4. Olağan Toplantısı, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Manisa'nın 9 aylık istihdam raporu masaya yatırıldı

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 4. Olağan Toplantısı, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda, Ocak–Eylül 2019 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bilgilendirmede bulunuldu. Toplantının amacıyla ilgili konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Toplantımız, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsar" dedi.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Eşref Aslan ise Ocak–Eylül 2019 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Aslan, "Türkiye genelinde en son açıklanan TÜİK verilerine göre 2019 yılı Temmuz dönemi işsizlik oranı yüzde 13,9, istihdam oranı yüzde 46,4, iş gücüne katılım oranı da yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. Son açıklanan TÜİK verilerine göre 2013 yıl sonu itibariyle ilimizdeki işsizlik oranı 5,1, işgücüne katılım oranı yüzde 55, istihdam oranı da yüzde 52,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ilimizin de içinde bulunduğu TR33 Kalkınma bölgesinde (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) bölge bazlı istihdam rakamlarına bakıldığında TR33 bölgesinin 2017 işsizlik oranı yüzde 6,2, 2018 yılı işsizlik oranı yüze 6,8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 Eylül ayı itibariyle 'İş ve Meslek Danışmanlığı' hizmeti kapsamında, kurumumuza müracaat eden 122 bin 935 kişiye bireysel görüşme hizmeti verilmiştir. 9 bin 192 işyeri ziyaret edilerek, özel sektörde 14 bin 475 kişinin işe yerleştirilmesi, il müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Kuruma kayıtlı işsizlerin 33 bin 637'si erkek, 35 bin 129'u kadın olmak üzere toplam 68 bin 766 kişidir. Kayıtlı işsizlerin bin 85’i engelli, 174’ü eski hükümlü ve 1’i de terörle mücadelede yaralananlardan oluşuyor" dedi.
2019 OcakEylül döneminde il müdürlüğü tarafından açılan kurslar ve programlar hakkında da bilgi veren Aslan, "İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan bin 736 programa 6 bin 58 kişi katılmış olup kursiyer cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigorta Prim Ödemeleri kapsamında 31 milyon 841 bin 185,06 TL ödeme yapılmıştır. Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 32 kurs açılarak 672 katılımcı mezun olmuştur. Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında açılan 15 programdan 322 katılımcı mezun olmuştur. Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitimlerimiz için 4 milyon 330 bin TL ödeme yapılmıştır. İlimizde toplum yararına program (TYP) kapsamında bin 331 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Bu program için ilimize 61 milyon 36 bin 304,29 TL ödenek tahsis edilmiştir. İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında il müdürlüğümüzce özel sektör işletmelerine ziyaret gerçekleştirilerek devlet teşvikleri ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Daha nitelikli hizmet sunumu için profil temelli danışmanlık hizmetine geçilmiş olup iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz; işveren danışmanlığı, iş arayan danışmanlığı, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde kategorilere ayrılmıştır" diye konuştu.

MANİSA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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