Bebek çantasından uyuşturucu çıktı 20 günlük bebeğin çantasında uyuşturucu sevkıyatı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 20 günlük bebeğiyle yolculuk yapan bir kadının yanındaki bebek çantasından, 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre; Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü Ankaraİzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından ele geçilen 1 kilo 385 gram metamfetaminin piyasa değerinin ise yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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