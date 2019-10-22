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Sentetik ecza bağımlılığı da tedavi ediliyor Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. ...

İHA

Son yıllarda sıkça gündeme gelmeye başlayan ve çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde de kullanılan halk arasında sıklıkla 'Yeşil reçeteli ilaçlar', 'Sentetik ecza' olarak bilinen bazı ilaçların uygun süre ve doz dışında, ya da uygun amaçla kullanılmadığı zaman keyif veren ya da sakinleştirici etkileri nedeniyle kötüye kullanıldığını ve bağımlılığa neden olduğuna dikkat çeken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Oktay Kocabaş, "Ülkemizde madde bağımlılığının yanında sentetik ecza bağımlılığı bulunmakta. Hastanemizde bu tip sentetik ecza bağımlılığı...

Sentetik ecza bağımlılığı da tedavi ediliyor Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Oktay Kocabaş: “Ülkemizde madde bağımlılığının yanında sentetik ecza bağımlılığı da bulunmakta”

Son yıllarda sıkça gündeme gelmeye başlayan ve çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde de kullanılan halk arasında sıklıkla 'Yeşil reçeteli ilaçlar', 'Sentetik ecza' olarak bilinen bazı ilaçların uygun süre ve doz dışında, ya da uygun amaçla kullanılmadığı zaman keyif veren ya da sakinleştirici etkileri nedeniyle kötüye kullanıldığını ve bağımlılığa neden olduğuna dikkat çeken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Oktay Kocabaş, "Ülkemizde madde bağımlılığının yanında sentetik ecza bağımlılığı bulunmakta. Hastanemizde bu tip sentetik ecza bağımlılığı tedavileri de yapılmakta" dedi.
Çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde kullanılan bu tür ilaçların kötüye kullanımlarının bağımlılığa neden olduğunu ve bu durumun cezaevindeki mahkumlardan dışarıdaki vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede olduğunu kaydeden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Oktay Kocabaş hastanelerinde bu tip bağımlılıklarla ilgili çok sayıda başvuru olduğunu ve tedavilerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kimi yatarak kimi ayakta tedavi oluyor
Madde bağımlılığının başlı başına tüm dünyada büyük bir sorun olduğunu kaydeden Kocabaş, "Madde bağımlılığı son yıllarda artış göstermekte ve ülkemizde ve dünyada büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple hastanemizde de tedavi imkanları sunulmaktadır. Hastanemizde Madde Bağımlılığı Danışma Merkezi ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri bulunmakta. AMATEM servisimizde ve polikliniklerimizde, servislerimizde yatarak tedavi gören, polikliniklerimizde ayakta tedavi gören pek çok hastamız bulunmakta ve bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Ülkemizde madde bağımlılığının yanında sentetik ecza bağımlılığı da var”
“Ülkemizde madde bağımlılığının yanında sentetik ecza bağımlılığı da bulunmakta” diyen Uzm. Dr. Kocabaş, “Bunun için de tedavi imkanlarımız var. Bunun için hastalarımız bize başvurabilirler ve her konuda yardımcı oluruz. Narkotik hap ve ilaçlar bazı madde bağımlılığı tedavilerinde ilaç tedavisi şeklinde verilmekte. Ancak narkotik hap ve ilaçların kendi bağımlılıkları da oluşmakta. Bu bağımlılıkla başvuran hastalara da tedavi imkanı sağlamaktayız. Bu tür ilaçların ve hapların kötü amaçlı kullanılması da söz konusu olabilmekte. Kötü amaçlı kullanımda da tedavi imkanı vardır. Narkotik haplara bağımlılığı olan vatandaşlarımızın bize başvurmalarıyla bırakmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Narkotik hapların kişide tespit edilmesi halinde laboratuvarlarımızda bunların tahlilleri yapılarak hangi ilacı kullandığı, hangi narkotik ilacı yüksek dozda kullandığını tespit etmekteyiz ve narkotikle işbirliği yaparak kullanıma yönelik önlemler alıyoruz. Kullanılan narkotik haplarla bağımlılık düzeyine gelmiş, narkotik hap kullanan kişiler polikliniğimize başvuruyorlar. Gerek görürsek yatarak veya ayaktan tedavilerini sağlıyoruz. Cezaevinde yatan hastalarımız da var onlardan da başvurular geliyor, dışarıdan normal vatandaşlarımızdan da bu tip bağımlılıklarla ilgili polikliniklerimize başvurular oluyor" dedi.

MANİSA

22 Ekim 2019 Salı

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