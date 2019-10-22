Ayakkabı sektörü Manisa'da buluşuyor Halka kapalı olacak olan fuar, ayakkabı sektörünün temsilcilerini ağırlayacak

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU)’nın 6’ncısı, 2326 Ekim 2019 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde açılıyor. Ayakkabı sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek olan fuar halka kapalı olacak.

Türkiye'nin önemli deri ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 23 Ekim'de açılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırlayacak fuarda, 35 firma yer alacak.

Manisa Ayakkabıcılar Odası ile SNS Fuarcılık'ın organize ettiği fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ege İhracatçılar Derneği destekliyor.

KOSGEB'in firmalara katılımcı desteği verdiği fuarda birbirinden farklı ayakkabı çeşitleri tanıtılacak. Üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcıların katılacağı fuar, sektörel olması nedeniyle vatandaşlara kapalı olacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te resmi açılış gerçekleştirilecek organizasyonu, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından firma temsilcilerinin ziyaret etmesi bekleniyor.

MAYFU, 26 Ekim Cumartesi gününe saat kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında sektör temsilcilerini ağırlayacak.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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