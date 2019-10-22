Başkan Dutlulu’dan pazarcı esnafına müjde Akhisar'da pazar yeri tahsis ücretinde hem indirime gidildi hem de 5 yıl zam yapılmama sözü verildi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, pazarcı esnafından alınan yer tahsis ücretlerinde indirime giderek, 5 yıl boyunca zam yapmayacağının sözünü verdi.

Akhisar Belediyesi, esnafın yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Pazarcı esnafından geçmiş dönemlerde alınan sergi yeri ücretlerinin fiyatlarını indirdiklerini açıklayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görev süresi boyunca da hiçbir şekilde pazarcı esnafına zam yapmayacağının sözünü verdi.

Akhisar halkının ve esnafının hayatını kolaylaştırmak için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Bundan sonra Akhisar Belediyesi, gelirini ve geçimini zar zor sağlayan emekçilerden sağlamayacak. Aksine onların hayatını kolaylaştırmak için çalışacak. Geçmiş yıllarda esnafımızdan alınan yer tahsis ücretinde yaklaşık yüzde 25 indirime gittik. Akhisarımızda halkımızın ve esnafımızın hayatını kolaylaştırmak bizim asli görevimizdir. Bu sorumluluk bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Akhisar Belediyesi’nin mali durumunun çok iyi olmamasına rağmen bu indirimi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Göreve gelmeden önce ve geldikten sonra pazarcı esnafımızla yaptığımız görüşmeler ve karşılıklı iletişim sonucunda, meclis üyelerimizin de onayıyla bu indirimi hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra 5 yıl boyunca da zam yapmayacağımızın sözünü verdik. Biz Akhisar’a ve Akhisarlılara hizmet için varız. Her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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