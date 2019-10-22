Şehzadeler Meclisi’nden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Şehzadeler Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı için olağanüstü toplanarak, harekata tam destek kararı aldı. Mecliste Grubu bulunan partilerin meclis üyeleri, ellerindeki Türk Bayrakları ile düzenlediği ortak bir basın açıklamasıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Şehzadeler Belediye Meclisi, Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru oluşturmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında, bayraklarla donatılan meclis salonunda bir araya gelen AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, ortak bir metne imza atarak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kahraman Ordumuzun destekçisi olduklarını açıkladı. Meclisin açılışını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daha sonra meclis üyelerinin ortak imzasıyla hazırlanan destek metnini okudu.

Başkan Çelik şöyle dedi: “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat , bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti , Suriye halkı ve Türk milletinin güvenliğini , refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

Yapılan açıklamayla Mehmetçiğe verilen destek dile getirilirken, meclis üyeleri de ellerindeki Türk Bayrakları ile poz vererek desteklerini ve kararlılıklarını da gözler önüne serdi.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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