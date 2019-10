Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 6 aylık faaliyet raporunu açıkladı. Aldıkları tedbirlerle belediye bütçesinde 3 milyon TL tasarruf sağladıklarını kaydeden Başkan Akın artık belediye personelinin maaşlarını zorlanmadan ödeyebildiklerini söyledi. Tasarruf moduna geçtiklerini ifade eden Çetin Akın, "Vatandaşlarımızla omuz omuza bu kenti yönetiyoruz. Yatırımların önünü açmak için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Kurmaylarıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Akın, Turgutlu'ya doğal gaz müjdesi verirken, "Yeni yılın ilk ayına kadar tüm Turgutlu doğal gaza kavuşmuş olacak" dedi.

Belediyenin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın ilçe gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



"Orta ölçekli sanayi 56 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Yakından takip ettiği bir proje olan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Akın bu alanda 56 bin kişinin istihdam edileceğini, Turgutlu'ya önemli bir katma değer kazandıracağını ifade etti. Başkan Akın, "Çok prestijli bir proje ve yeni yılın ilk aylarda temeli atılacak. İşsizliğe son verecek yada azaltacak bir hamle içerisindeyiz. Bu bölgenin hafriyat işlerini belediyemiz yapıyor ve ciddi bir gelir elde edeceğiz. Çok sayıda işletme yer alacak, bu işletmeler hem Turgutlu'nun marka değerine katkı sağlayacak hemde ki istihdam artışı sosyal Turgutlu'nun gelişimine etki edecektir" dedi.



"Büyükşehir ile köprü kuramadık"

"Turgutlu'nun şu an ki sorunlarının neredeyse tamamı Büyükşehir projelerinden kaynaklanan sorunlar" diyen Başkan Akın, "Mezarlık bakımı, sinek sorunu, büyükşehirin sorumluluk alanında olan bölgelerin temizlenmemesi, Irlamaz Vadisi 1'inci ve 2'nci etabının bakımı ve temizliği gibi konulardan çok şikayet alıyoruz. Bu saydığımız sorunlar büyükşehirden kaynaklanan sorunlar. Onlar sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Turgutlu'yu yok saymak çok mantıklı bir hamle değil, onlar orada siyaset yapıyor olabilir ancak Turgutlu halkı da onlara siyaseten cevabını verir. Yarım kalan projelerle reklam yapıyorlar, spor salonu kapalı ve yıkım tehlikesi var, battı çıktıda peyzaj işleri yapılmadı, Cumartesi pazarındaki sorunlar hala devam ediyor. Onlar yarım projelerle reklam yapmaya devam etsinler. Ben bu konuda halkımın yanındayım. Büyükşehir tarafından 2020 yılının sonuna kadar 17 ilçeye yatırım yapılmayacak ancak Turgutlu bunu biraz daha fazla hissediyor. Asfalt ihtiyacımız var asfaltı bile zor alabildik. Biz de bundan dolayı kardeş şehir projeleri üretiyoruz. Neticede önemli olan Turgutlu halkının ihtiyaçlarını karşılamak. Biz siyaset yapmıyoruz ancak onlar bize siyaset yapıyorlar" şeklinde konuştu.



"Halkımın menfaati her şeyden önemli"

Halkın huzuru ve refahı için çalıştığını ifade eden Başkan Akın, 27 yıllık tecrübesini vatandaşla buluşturduğunu dile getirerek, "Makam kapımız söküldü, makam aracına binmiyorum. Her zaman halkımın içindeyim, ben bu memleketin evladıyım. Halkım ile kopuk olacak bir yönetim anlayışım hiç olmadı hiç bir zamanda olmayacak" dedi.



"3 milyon tasarruf ettik"

"Bugüne kadar tasarruf planlarımızla yola devam ediyoruz." diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Akın, "Tasarruf etmeye başladık, gerçek ihtiyaç sahipleri dışında yardımları kapadık. Cenazelere pide, yeni doğanlara bebek hediyesi, çelenk ve çiçek göndermek uygulamalarını rafa kaldırdık ve 3 milyon tasarruf ettik. Artık personel maaşlarını zorlanmadan ödüyoruz. Yeni tasarruf planları alacağız, yeni gelir arttırıcı projelerle yatırımların önünü açacağız." dedi.



"Doğal gazı olmayan sokak kalmayacak"

Doğal gaz için bir çok önemli görüşme yapan ve firma yetkilileri ile anlaşmaya varan Başkan Akın, "2019 yılının sonu 2020 yılının ilk aylarına kadar olan süreçte doğal gazı olmayan sokak kalmayacak. Doğal gaz tüm Turgutlu halkının hizmetine sunulacak. Biz ferah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz ve vatandaşlarımızın en iyi olanakları kullanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Eğitim en temel sorun"

Ülke genelinde en temel sorunun eğitim sisteminde olduğunu ifade eden Başkan Akın, "Eğitimde eşitliğe inanıyoruz ancak temel sıkıntımız eğitim ve eğitimde ki eşitsizlik. Bunun için dershanemizi kurduk ve izinlerimizi aldık, 29 Ekim'de faaliyete geçecek. 4 grupta eğitim yapılacak. Bizim gençlerimize güvenimiz tam ve onların yok olup gitmesine göz yummak olmaz" dedi.



"İddialı biriyim"

Her alanda iddialı olduğunu ifade eden Başkan Akın, "Her alanda iddialı biriyim, tuttuğumu koparırım. Spor konusunda da iyi yoldayız. Bakın Turgutluspor iyi yolda ve sezon sonu şampiyon olacağız. İddianın olmadığı yerde ben olmam" ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, 6 aylık faaliyet raporlarını basın mensuplarıyla paylaştıktan sonra şeffaf belediyeciliği asla bırakmayacağını dile getirdi.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.