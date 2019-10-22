Aranan firari hükümlü yakalandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında akrabayı öldürme ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan toplam 36 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.T.’nin ilçede bulunan ikametine geldiği yönünde bilgiler alınması üzerine çalışma başlattı. İkamet ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan firarı Y.T. kıskıvrak yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

MANİSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:57

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