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Selendi'de hijyen eğitimi verildi

İHA

Selendi'de hijyen eğitimi verildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele hijyen eğitimi verildi.
20192020 eğitimöğretim yılında okulların açılmasının ardından, Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren yemekhane, kantin, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele Hijyen Kuralları Yönetmeliği hakkında hijyen eğitimi verildi. Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Çağatay Coşkun tarafından verilen eğitimde katılımcılara sinevizyon eşliğinde yapmaları gereken kurallar gösterildi.
Eğitimde gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulması ve bozulma nedenleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunuma konuları, gıda mühendisi Coşkun tarafından tek tek anlatıldı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceği öğrenildi.

MANİSA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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