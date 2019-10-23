Genç iş adamlarından ziyaret turu

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu’yu makamlarında ziyaret ederek hem ülke hem de Manisa gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

MAGİAD üyeleri şehrin önde gelen isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Manisa Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu’yla bir araya gelen genç iş adamları fikir alışverişinde bulundu. Samimi bir şekilde karşılanan MAGİAD heyeti ile Başsavcı Çiçekli arasında ülke gündemi ve Manisa cemiyetine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çiçekli, ülkemizin içinden geçtiği sancılı sürecin ancak milli birlikteliğin tesis edilmesi ile üstesinden gelinebileceğini, kendi iç farklılıklarımızın bu gibi hassas süreçlerde bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı ise, millet olarak bu gibi durumların üstesinde gelebilecek kabiliyette olduğumuzu, yapılan harekatlardaki askeri başarının ulusal ekonomik başarılarla mutlaka pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.



"İnşaat sektörü düzelmeye başladı"

İlk ziyaretin tamamlanmasından sonra MAGİAD heyeti, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu tarafından kabul edildi. Ziyarette inşaat sektörünün içinden geçtiği buhranlı durumların yavaş yavaş düzelmeye başladığını ifade eden Başkan Ağırbaşlı, Manisa’nın büyüme potansiyeli ışığında inşaat sektörünün uzun bir süre daha Manisa nezdinde öncü sektör vasfını koruyacağını belirtti. Başkan Mutlu, MAGİAD yönetim kurulu üyelerinin iştigal alanlarını tek tek sorduktan sonra, genç ve etkin iş insanlarının Manisa’da mevcut olmasının çok değerli olduğunu vurguladı.

MANİSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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