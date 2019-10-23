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Yeşilay Kitap Kafe'de fotoğraf konuşuldu

İHA

Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından, Yeşil Kitap Kafe'de "SiyahBeyaz Hayatlar" adlı fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye, Manisa Fotoğraf Derneği, Manisa Yeşilay Şubesi ve Spil Dağcılık Spor Kulübünün üyeleri katkı sağladı.

Yeşilay Kitap Kafe'de fotoğraf konuşuldu

Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından, Yeşil Kitap Kafe’de “SiyahBeyaz Hayatlar” adlı fotoğraf söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye, Manisa Fotoğraf Derneği, Manisa Yeşilay Şubesi ve Spil Dağcılık Spor Kulübünün üyeleri katkı sağladı.
Yeşilay Manisa Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sağladığı finansman ile hayata geçirilen Yeşil Kitap Kafe’de fotoğraf gösterisi düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler zemin katında bulunan Yeşil Kitap Kahve’de gerçekleştirilen söyleşi, Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından yapıldı. Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Spil Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fuat Kuloğlu ve dernek üyelerinin katılım sağladığı söyleşide fotoğraf konuşuldu.
Söyleşi öncesi konuşma yapan Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Yeşilay Derneği olarak açmış oldukları Yeşil Kitap Kafe’de yapmış oldukları faaliyetleri anlattı. Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından 250 fotoğraftan oluşan “SiyahBeyaz Hayatlar” adlı fotoğraf söyleşisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Söyleşi sonrasında Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun tarafından Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

MANİSA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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