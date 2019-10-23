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Jeopark Kula Belediyespor iç saha maçına odaklandı

İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü hafta maçında kendi evinde ağırlayacağı TFL Altekma müsabakası için Ankara'da çalışmalarına devam ediyor. Üçüncü haftada evinde ağırlayacağı TFL Altekma'ya karşı son iki maçında da 30 galip gelen Jeopark Kula Belediyespor, 201920 sezonunun ikinci iç saha maçından da galip ayrılmak istiyor.

Jeopark Kula Belediyespor iç saha maçına odaklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, üçüncü hafta maçında kendi evinde ağırlayacağı TFL Altekma müsabakası için Ankara’da çalışmalarına devam ediyor. Üçüncü haftada evinde ağırlayacağı TFL Altekma’ya karşı son iki maçında da 30 galip gelen Jeopark Kula Belediyespor, 201920 sezonunun ikinci iç saha maçından da galip ayrılmak istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin ilk iki haftasında aldığı bir galibiyet, bir mağlubiyetin ardından üçüncü haftada evinde ağırlayacağı TFL Altekma müsabakasına odaklandı. Ankara’da çalışmalarını sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, seyircisi önünde çıkacağı ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Ligin ilk maçında seyircisi önünde İnegöl Belediyespor’u 30 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başlayan Jeopark Kula Belediyespor, ikinci haftada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’a konuk oldu. Deplasmanda oynanan müsabakadan 30 mağlup ayrılan takımda gözler üçüncü haftadaki iç saha maçına çevrildi. Ankara’daki çalışmalarını sürdüren Jeopark Kula Belediyespor’un teknik ekibi ve oyuncuları, seyircisi önünde çıkacakları ikinci maçtan galip ayrılmak istiyor.

Son iki maçın galibi Kula
Ligin üçüncü haftasında Kula'da karşı karşıya gelecek olan Jeopark Kula Belediyespor ile TFL Altekma, en son 20162017 sezonunda karşı karşıya gelmişti. 201617 sezonu sonunda büyük başarılar elde ederek Türkiye Voleybol Federasyonu’nun en üst ligi olan Efeler Ligi’ne yükselen Jeopark Kula Belediyespor, 2 sezon Efeler Ligi’nde mücadele etmesinin ardından, geçtiğimiz sezon sonunda Erkekler 1. Ligi’ne düştü. 2 sezon sonra kendi evinde İzmir ekibini ağırlayacak olan Jeopark Kula Belediyespor, en son 201617 sezonunda karşılaştığı rakibi TFL Altekma’yı 10. haftadaki iç saha maçında ve 23. haftadaki deplasman maçının ikisinde de 30 mağlup etmişti.
Ligin ilk iki haftasında alınan sonuçlara göre, Jeopark Kula Belediyespor 3 puanla 6’ncı sırada yer alırken, rakibi TFL Altekma ise 6 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

“İç saha maçları bizim için önemli"
Ligin başında iç saha maçlarının Kula’da oynanacak olmasının açıklanmasının ardından yeni sezona daha motive bir şekilde başlayan Jeopark Kula Belediyespor’un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında iç saha maçlarına önem verdiklerini belirtti. Taraftarlarının da desteği ile iç sahada oynayacakları müsabakaların tamamından galip gelmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden takımımız, ligin ilk haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir şekilde başladı. Hem ligin ilk maçında, hem de seyircimizin önünde oynadığımız ilk maçımızda sahadan galip ayrılmamız ile takımımız lige daha çok konsantre oldu. Fakat ikinci haftada deplasmanda mağlubiyet aldık. Hakem hatalarının ön plana çıktığı ikinci hafta maçımızın telafisini, üçüncü haftada kendi evimizde ağırlayacağımız TFL Altekma müsabakası ile yapmak istiyoruz. Ligin başında da söylediğimiz gibi, bizim için sezon boyunca en çok önemli nokta, iç sahada oynayacağımız maçlar olacak. Taraftar grubumuzun ve seyircilerimizin desteği ile, iç sahada oynayacağımız tüm müsabakalardan galip gelmek için mücadele edeceğiz. Bu kapsamda üçüncü hafta maçları kapsamında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Kapalı Spor Salonunda oynayacağımız TFL Altekma müsabakasına, tüm halkımızı davet ediyorum. Sadece Kula’yı değil, Manisa’yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz voleybol camiasındaki başarımız, siz sporsever halkımızın desteği ile olacak.” şeklinde konuştu.

MANİSA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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