Filografi sanatını Yunusemre’de öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan filografi kursuna katılan kadınlar, tel ve çivi kullanarak Orta Asya’nın en eski sanatlarından birini öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, hanımlar lokallerinde vatandaşlarının birbirinden farklı kurslar görmesine imkan tanıyor. Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan kursta Yunusemreli kadınlar Orta Asya’nın en eski sanatlarından biri olan filografi sanatını öğreniyor. Tel ve çiviyle yapılan tablolar büyük beğeni topluyor. Kursa ilişkin bilgi veren Filografi Hocası Yasemin Kılınç, kursa olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kılınç, “Filografi aslında Orta Asya’da doğmuş çok eski bir sanat. Tel ve çiviler kullanılarak yapılıyor. Tel ve çivinin aşkı da diyebiliriz. Özel telleri ve çivileri var. Avrupa’da bu sanat genelde tedavi amaçlı kullanılıyor. Kursiyerlerimiz severek eğitim alıyor. 15 kursiyerimiz haftanın 4 günü kurs görüyor. Filografinin hem psikolojik hem maddi olarak katkısı var” dedi.

Kursa katılan kadınlar ise bu sanatı öğrenirken stres attıklarını belirtti. Filografiyle yeni tanıştığını belirten kursiyerlerden Zeynep Esra Doğan, “Filografiyi hiç bilmiyordum. Çocuğumu buraya kursa getiriyordum. Dedim ki neden boş durayım. Ben bu sanatı çok beğendim. Çünkü hobilerin insan psikolojisine katkı sağladığını düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da enerjisi çok yüksek. Buraya geldiğimde kendim için iyi bir şey yaptığımı hissediyorum. Bence bütün ev hanımları çevrelerindeki belediyelerimize ait yerlere giderek kurslarımıza katılmalarını istiyorum. Belediye başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Selda Fırat ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İki çocuğum var aynı zamanda 3 tane de çocuk bakıyorum. Ama sabah spora öğlen de kursa katılıyorum. Kendime zaman ayırıyorum. Bütün işlerimi halledip paramı da kazanabiliyorum. Filografi benim için bir aşka dönüştü. Her çivi çaktığımda hayata daha mutlu baktığımı gördüm. Geldiğim şehirde hiç kadınlara yönelik hizmet görmedim. Burada bunu gördüm bundan dolayı belediyemize çok teşekkür ediyorum. Ama evde duran hanımların mutluluğu için kendilerine zaman ayırarak bu tarz kurslara katılmaları onların mutluluğuna katkı sunacak.”

MANİSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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